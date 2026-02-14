Це вже третій уражений катер росіян цього типу

Сили оборони України уразили російський транспортно-десантний катер «БК-16» у тимчасово окупованому Криму. Також вдалося уразити РЛС, вузол зв’язку та склад боєприпасів росіян, повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ в суботу, 14 лютого.

Генштаб підтвердив, що у четвер, 12 лютого, Сили оборони успішно уразили транспортно-десантний катер росіян «БК-16». Детонація відбулася у районі селища Новоозерне у західній частині Криму. Зазначимо, Новоозерне розташоване на березі озера Донузлав, що зʼєднане з Чорним морем.

Катер також зафіксували у статистиці втрат російських окупантів у війні проти України. З повним зведенням можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, росіяни використовують «БК-16» для операцій підрозділів спецпризначення на річках та у прибережній морській зоні. На озброєнні в росіян ці катери перебувають з 2015 року. Катери «БК-16» росіяни застосовували для атак на порт Бердянська у березні 2022 року. До слова, це вже третій катер, який уразили Сили оборони – попередні знищили у травні 2022 року та серпні 2025 року.

«Також 12 лютого, у районі н.п. Гвардійське (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію РСП-10. Серед іншого, у районі н.п. Приморськ (ТОТ Запорізької області), тієї ж доби, уражено вузол зв’язку російських окупантів», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Також Генштаб повідомив, що 13 лютого поблизу Новоекономічного на тимчасово окупованих територіях Донецької області уразили ворожий склад боєприпасів. Втрати росіян та ступінь збитків уточнюється.