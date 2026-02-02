Сили оборони уразили склад боєприпасів та пункти управління росіян на ТОТ
Українські військові уразили обʼєкти окупантів на Донеччині та Запоріжжі
У ніч на понеділок, 2 лютого, підрозділи Сил оборони здійснили серію успішних атак по військових обʼєктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Зокрема, українські військові атакували два обʼєкти російської армії в районі Курахівки на ТОТ Донецької області. Внаслідок атаки уражені ворожі пункти управління полкового та дивізійного рівнів.
«У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників», – повідомили у пресслужбі Генштабу.
Також Сили оборони уразили пункти управління ворожих безпілотників у районах Успенівки та Гуляйполя на Запоріжжі. Втрати російських солдатів уточнюються.
Нагадаємо, 31 січня Генштаб повідомив про ураження коштовної ЗРК «Тор-М1» та пунктів управління росіян на тимчасово окупованих територіях. Систему, яка забезпечувала протиповітряну оборону окупантів, уразили в районі Камʼянки на Луганщині. Їх вартість – близько 25 млн доларів.