Українські військові завдали ударів по російських обʼєктах у ніч на 2 лютого

У ніч на понеділок, 2 лютого, підрозділи Сил оборони здійснили серію успішних атак по військових обʼєктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, українські військові атакували два обʼєкти російської армії в районі Курахівки на ТОТ Донецької області. Внаслідок атаки уражені ворожі пункти управління полкового та дивізійного рівнів.

«У тому ж районі зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

Також Сили оборони уразили пункти управління ворожих безпілотників у районах Успенівки та Гуляйполя на Запоріжжі. Втрати російських солдатів уточнюються.

Нагадаємо, 31 січня Генштаб повідомив про ураження коштовної ЗРК «Тор-М1» та пунктів управління росіян на тимчасово окупованих територіях. Систему, яка забезпечувала протиповітряну оборону окупантів, уразили в районі Камʼянки на Луганщині. Їх вартість – близько 25 млн доларів.