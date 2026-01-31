Сили оборони уразили дорогий ЗРК росіян на Луганщині

У ніч на суботу, 31 січня, підрозділи Сил оборони України уразили низку обʼєктів росіян на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, українські бійці уразили ЗРК «Тор-М1», пункти управління ворожих дронів та військові обʼєкти росіян на Луганщині, Запоріжжі та Донеччині, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей росіян Сили оборони атакували зенітний ракетний комплекс «Тор-М1», який стояв у районі населеного пункту Камʼянка на Луганщині. За даними Генштабу, результати ураження уточнюються. Зазначимо, вартість одного такого ЗРК – близько 25 млн доларів. Його застосовують для протиповітряної та протиракетної оборони.

«На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено пункт управління БпЛА противника (н.п. Рівнопілля); склад матеріально-технічних засобів підрозділу окремої мотострілецької бригади (н.п. Воскресенка); а також скупчення живої сили противника в районах Рівнопілля, Привілля та Успенівки», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Крім того, Сили оборони уразили пункти управління росіян біля селища Полтавка та в районі міста Часів Яр на Донеччині.

За даними Генштабу, 30 січня українським підрозділам також вдалося уразити пункт управління дронів на Брянщині.

Нагадаємо, 29 січня Сили оборони атакували обʼєкти росіян у кількох населених пунктах Запоріжжя. Зокрема, у межах заходів зі зниження наступального потенціалу ворога українські військові виявили та знищили зенітний ракетний комплекс «Оса» поблизу населеного пункту Семенівка.