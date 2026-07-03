Українські військові уточнюють ступінь завданих збитків

У ніч проти 3 липня Сили оборони України завдали удару по залізничному мосту через Красногвардійський канал у районі селища Красногвардійське в анексованому Криму. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в соцмережах.



«Об’єкт використовується противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів», – ідеться в повідомленні.



У Генштабі зазначили, що ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Також українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби в районі села Артемівка та підрозділ радіоелектронної розвідки російських окупантів у Севастополі.

Окрім того, Сили оборони завдали ударів по пункту управління безпілотниками в районі Українська на Донеччині та командному пункту російських військ у районі Новгорода Запорізької області.

Нагадаємо, 3 липня стало відомо, що СБУ вдруге за тиждень провела операцію з ураження російських авіабаз в Криму. Унаслідок атаки уражені сім ангарів з винищувачами на військовому аеродромі «Саки», а також склади безпілотників на базі «Гвардійське».

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