На Кінбурнській косі майорить синьо-жовтий прапор

Бійці Сил оборони встановили український прапор на Кінбурнському півострові на півдні Миколаївської області. Про це в четвер, 25 червня, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Одеса» та оприлюднила відповідне відео.

«Сили оборони здійснюють комплексну операцію на шляху до Криму та нагадують окупантам, хто – хазяїн на цій землі. Український прапор з’явився на Кінбурнському півострові. Це – південь Миколаївщини, який досі вважався окупованим», – зазначають військові.

На оприлюднених кадрах також зафіксовано ураження пунктів управління російських middle strike-дронів «Молнія», на південь від Кінбурна, в районі населеного пункту Очаківське. За даними військових, саме звідти російські окупанти регулярно запускали дрони по цивільних будинках та автомобілях на правобережжі Миколаївщини.

Унаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили росіян відступити із займаних позицій. Наразі триває евакуація особового складу ворога, і російські окупанти поступово відступають із займаних рубежів, додали в ОТУ «Одеса».

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Нагадаємо, 24 червня заступник державного секретаря США Джеремі Левін заявив, що наразі Україна перебуває у виграшній позиції, а росіяни вимушені чекати зими у надії, що тоді інтенсивність наступу ЗСУ знизиться.

Останніми тижнями Україна значно посилила атаки на російські НПЗ, які є одним із ключових джерел доходів для фінансування повномасштабного вторгнення. Через дронові атаки влада деяких російських регіонів, а також самопроголошені російські губернатори в анексованому Криму запровадили обмеження на продаж пального. Також на тлі українських атак по критичній інфраструктурі на півострові ввели графіки відключення електроенергії та запровадили ще низку обмежень для бізнесу та цивільного населення.