На Сумщині прикордонники спільно з бійцями Сил оборони завадили трьом ворожим ДРГ пробратися вглиб України. Про це 17 березня повідомила прес-служба ДПСУ.

В першому випадку прикордонники виявили декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з російської території. По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.

В інших двох випадках прикордонники спільно із ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження. Зазначається, що для посилення напрямків заходу ДРГ противника висунулися резерви підрозділів ДПСУ, НГУ та ЗСУ, залучено артилерійський та мінометний розрахунки. В усіх трьох випадках ворог відійшов назад, уточнили прикордонники.

За даними Генштабу ЗСУ, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 5 березня, російські війська дистанційно замінували місцевість на території Шосткинського району, а саме поблизу села Марчихина Буда, кульковими осколковими авіаційними бомбами ШОАБ-0,5.