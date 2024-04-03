Другий «Солнцепьок» знищили бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов»

Бійці Сил оборони за добу, 2 квітня, знищили одразу дві російські РСЗВ ТОС-1А «Солнцепьок». Про це повідомили представники двох підрозділів Сил оборони.

Перший «Солнцепьок» знищили військові 63-ї ОМБр та 60-ї ОМБр після двох тижнів вистежування. За словами військових, ця РСЗВ була захищена засобами РЕБ і приносила немало шкоди нашим бійцям на позиціях.

Другий «Солнцепьок» знищили бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов». Вогнеметну систему знищили поблизу Тернів, коли та прямувала на обстріл позицій Сил оборони на Кремінському напрямку.

«Оператори РУБпАК 12-ої бригади «Азов» прямим влучанням FPV-дрона знищили ТОС-1 на марші. Боєкомплект машини здетонував. Вибух не залишив екіпажу шансів на виживання», – йдеться в повідомленні.

ТОС – сімейство російських важких вогнеметних систем залпового вогню калібру 220-мм. ТОС-1А «Солнцепьок» є модифікацією ТОС-1 «Буратіно». «Солнцепьок» має зменшену до 24 кількість снарядів, збільшену до 6 км дальність стрільби і замінене шасі КрАЗу на модернізовану гусеничну базу танка Т-72А. Термобаричний боєприпас ТОС формує хмару вибухової суміші і потім підриває її. Після миттєвої детонації атмосферний тиск у хмарі різко підскакує, щоб потім так само стрімко впасти приблизно на 160 мм ртутного стовпа.

У результаті, навіть якщо комусь вдалося вціліти після самого вибуху, такий різкий перепад тиску практично гарантовано призводить до загибелі від розриву внутрішніх органів. Через страшні наслідки бойового застосування, ці установки часто порівнюють з тактичною ядерною зброєю. Серед недоліків «Солнцепьока» називають низьку швидкість і недалекобійність, що робить установки вразливими для ударів.