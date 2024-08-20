Синоптики прогнозують до 50 мм опадів

У середу, 21 серпня, у Львові та Львівській області очікуються значні дощі, град, пориви шквального вітру до 22 м/с. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Також вночі і вранці 21 серпня у Львові та області очікується туман видимістю 200-500 м. Грози очікуються у другій половині дня.

Під час негоди містян просять дотримуватися правил безпеки:

водіям – обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари,

пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених місцях, користуватися світловідбивачами;

усіх – оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції;

вдома варто вимкнути з мережі усі електричні прилади.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій слід повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 1580.