У понеділок буде слизько і погано видно, особливо на дорогах

У понеділок, 11 грудня, у Львові та області очікується погіршення погоди із налипанням мокрого снігу та ожеледицею. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр.

У Львові буде хмарно. Вночі падатиме невеликий мокрий сніг, вдень – мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах буде ожеледиця. Температура повітря вночі становитиме 2-4° морозу, вдень – 1-3° тепла.

На території Львівської області 11 грудня також буде хмарно, падатиме мокрий сніг, дощ, можливе налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах – ожеледиця. Температура повітря вночі по області становитиме 0-5° морозу, вдень – від 1° морозу до 4° тепла.

Синоптики попереджають про погіршення видимості в опадах та про складні умови на дорогах Львова та області.

У Львівській міській раді нагадують правила безпеки:

водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари;

пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених місцях, користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо), носити взуття з неслизькими підошвами.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, слід повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.