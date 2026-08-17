Дощі прогнозують до 20 серпня

На Тернопільщині протягом наступних кількох днів синоптики прогнозують штормову погоду. В обід 18 серпня в області очікують грозу та пориви вітру до 20 м/год. Також йтимуть зливові дощі. Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології у понеділок, 17 серпня.

За даними синоптиків, у вівторок, 18 серпня, на Тернопільщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно–західний, 7–12 м/с, вдень пориви 15–20 м/с. Температура впродовж доби 16–21° тепла. В місті Тернополі температура впродовж доби 17–19° тепла.

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В області та в місті на 18 серпня оголосили штормове попередження. Рівень небезпечності – жовтий (НМЯ 1).

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У середу, 19 серпня, в області буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликі короткочасні дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер південно–західний, 7–12 м/с. Температура вночі 11–16°, вдень 19–24° тепла.

У четвер, 20 серпня, на Тернопільщині погода буде хмарною з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер південно–західний, 9–14 м/с. Температура вночі 13–18°, вдень 23–28° тепла.