Водіям треба бути уважними на дорозі через погану видимість

Найближчими днями погодні умови в Україні визначатимуться антициклоном. У першій половині наступного тижня місцями пройдуть невеликі дощі. Температура буде вищою за середні багаторічні показники, особливо у західних та південно-західних районах. Про це повідомляє синоптик Ігор Кибальчич, інформує Meteoprog.

7-9 листопада очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі 8 листопада у західних областях можливий невеликий дощ та мряка. Вночі та в першій половині дня можливі тумани, які зменшать видимість до 200-500 метрів. Тому варто звернути особливу увагу на це автомобілістам. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 3-8°С, в Карпатах +2…-4°С; вдень повітря прогріється до 12-17°С.

10 листопада у західних областях ввечері атмосферний фронт спричинить невеликі дощі. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 4-9°С; вдень 9-14°С.

11 листопада у західній частині України пройде невеликий, подекуди помірний дощ, можливі тумани. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-8°С, вдень 7-12°С.

У наступні вихідні, 12 – 13 листопада, погода очікується без істотних опадів, лише вночі суботи у західних областях місцями пройде невеликий дощ. Вітер у суботу північно-західний, 5-10 м/с, у неділю очікується його посилення до 9-14 м/с. Температура повітря суттєво не зміниться.

Львівський центр з гідрометеорології повідомляє, що ще ввечері 6 листопада і половину дня 7 листопада у Львові та області очікується туман видимістю 200-500 м. Тому учасників дорожнього руху закликають бути обачними.