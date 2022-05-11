Попри грозу, у Львові буде тепло

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає, що в четвер, 12 травня, у Львові вдень буде гроза, пориви південно-західного вітру, під час грози – шквали 17-22 м/с, град.

Разом з тим, 12 травня у Львові температура вночі становитиме 8-13°С, вдень – 22-27°С тепла.

Міське управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони нагадує правила поведінки під час грози. Якщо ви:

вдома – зачиніть усі вікна та двері, щоб не було протягу, вимкніть з мережі усі електричні прилади;

на вулиці – не ховайтесь під деревами, бо вони притягують блискавки і є небезпека падіння важких гілок;

у лісі – не ховайтеся на підвищеннях і не бігайте, будьте там, де низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільше проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі;

у полі – знайдіть заглиблення в землі і присядьте. Бажано, щоб це місце було сухим, бо волога земля сильніше проводить електрику;

уникайте металевих парканів, рекламних щитів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач і, в жодному разі, не розкривайте парасольки, якщо маєте її з собою – металеві прути притягують розряди.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 1580.