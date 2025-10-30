Листопад у Львові розпочнеться теплою погодою

У найближчі дні, 31 жовтня – 3 листопада, синоптики прогнозують на Львівщині теплу суху погоду. Температура повітря прогріється до +18 градусів.

За даними Львівського гідрометцентру, у п’ятницю, 31 жовтня, погоду у Львові та області визначатиме південно-західна частина циклону з центром над Прибалтикою. Очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.

У суботу, 1 листопада, в області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура становитиме 2-4 градуси тепла, денна 11-13 градусів тепла, вітер південно-східний 7-12 м/с.

У неділю, 2 листопада, опадів не прогнозується. Нічна температура 5-7 градусів тепла, а денна підніметься до +16-18°C. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Тепла погода збережеться і в понеділок, 3 листопада. Нічна температура становитиме 6-8 градусів тепла, денна 15-17 тепла. Вдень очікується невеликий дощ.

З вівторка, 4 листопада, синоптики прогнозують невеликі дощі та зниження температури повітря вдень до 10-12°C.