На території області увесь тиждень вдень буде сонячно, а вночі морозно

Протягом тижня у Рівненській області прогнозують погоду без опадів із приморозками щоночі.

На вівторок, 26 жовтня, Рівненський центр з гідрометеорології прогнозує мінливу хмарність без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень — 8-13 ºС. У середу, 27 жовтня, характер погоди не зміниться: без опадів, уночі — +3 °С..+2 °С, удень — 8-13 °С. Така ж погода збережеться у в четвер, 28 жовтня.

У п’ятницю, 30 жовтня, синоптики прогнозують незначне підвищення денної температури до +15 градусів, уночі без заморозків. До останніх у жовтні вихідних буде мінлива хмарність або ясно і без опадів.