Одне із питань, що розглядатимуть на засіданні Рада нацбезпеки та оборони, буде присвячене ситуації на кордоні із Білоруссю. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов журналістам 10 листопада, передає «Інтерфакс-Україна».

«Учора було дві великі наради. Перша нарада була у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, потім була велика нарада у президента. Президент прийняв рішення, що сьогодні – засідання РНБО. Саме з цього приводу одне з питань», – розповів він.

Засідання Ради національної безпеки та оборони України відбудеться в середу, 10 листопада, о 15:00.

Нагадаємо, що Україна оголосила про посилення охорони кордону із Білоруссю на тлі спровокованої Олександром Лукашенком міграційної кризи на кордонах Польщі та країн Балтії. Зокрема, що кордону стягують техніку, прикордонників та безпілотники.

Ще раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попереджав, що нелегальні мігранти можуть спробувати потрапити в країни ЄС з Білорусі й через територію України.

Міграційна криза та Олександр Лукашенко

Напружена ситуація на кордоні Польщі, Литви і Латвії, що змусила їх вводити режим надзвичайного стану і почати огороджувати кордон колючим дротом, триває із серпня, коли збільшився потік нелегальних мігрантів з країн Азії, Близького Сходу й Африки намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі.

ЄС вважають, що це результат цілеспрямованих дій Білорусі у відповідь на санкції проти режиму самопроголошеного президента цієї країни Олександра Лукашенка. Із чого почалась міграційна криза, кому вона вигідна і до чого може призвести напруга – читайте в матеріалі ZAXID.NET.