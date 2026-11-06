Скульптуру «Правда» авторства Володимира Семківа встановили на проспекті Свободи в межах «Тижня скульптури у Львові»

Скульптуру «Правда» перенесли у більш освітлене місце на проспекті Свободи. Це сталось після повідомлення львівського адвоката Олега Мицика про те, що скульптура нібито стала причиною травми випадкового пішохода, Про це у п’ятницю увечері, 6 листопада, повідомила Львівська міськрада.

«Задля безпеки пішоходів скульптуру «Правда» перемістили на освітлену бічну ділянку проспекту Свободи», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, у мерії повідомили, що до бригад швидкої медичної допомоги і до медзакладів міста із такими травами ніхто не звертався.

«Щодо інформації про можливе травмування чоловіка через скульптуру «Правда», встановлену на проспекті Свободи у Львові: до бригад швидкої допомоги та медичних закладів міста ніхто не звертався», – додали у мерії.

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На вихідні скульптуру перемістили в освітлене місце, де рух пішоходів менш інтенсивний, а наступного тижні «Правду» заберуть із проспекту Свободи.

Скульптуру «Правда» авторства Володимира Семківа встановили на проспекті Свободи в межах «Тижня скульптури у Львові». Композиція виконана з дерева і зображує людське обличчя, яке пронизує довга чорна колода. Скульптура стоїть на постаменті на рівні людського зросту.

У п’ятницю адвокат Олег Мицик повідомив, що до нього звернувся 57-річний львів’янин, який начебто повертався увечері з роботи, у темноті не помітив скульптури й розбив собі голову. Прізвища й імені постраждалого адвокат відмовився називати, зазначивши лише, що його клієнт викликав швидку допомогу, яка доправила його до лікарні, де рану зашили. Яка саме це була лікарня – також невідомо.