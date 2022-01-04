Правоохоронець працював на посаді старшого слідчого в Головному управлінні нацполіції Волині

Слідчого нацполіції у Волинській області підозрюють у завданні збитків приватному підприємству на понад 9 млн грн. У грудні 2020 року правоохоронець незаконно вилучив зі складів одного підприємства товари та передав його на зберіганням невстановленим особам, які перевезли їх на склад у Львові. Згодом майно зникло, тож коли суд постановив повернути його власнику, слідчий вже не міг виконати це рішення. Поліцейського підозрюють у перевищенні службових повноважень та службовому підробленні, за це йому загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань, обвинувальний акт щодо цієї справи слідчі вже направили до суду. Старшого слідчого нацполіції Волині підозрюють у завданні збитків приватному підприємству на майже 9,2 млн грн.

Відомо, що правоохоронець розслідував кримінальну справу, предметом якої була суперечка між двома підприємствами. Одне з підприємств звернулось до поліції з заявою про те, що інше підприємство начебто не заплатило за продукти харчування.

«Слідчий у грудні 2020 року незаконно вилучив зі складів підприємства, проти якого позивалися, зазначене майно на суму 9,2 млн гривень. Далі він, всупереч закону, передав вилучене майно на зберігання невстановленим особам. Це майно перевезли з Луцька в орендовані складські приміщення поблизу Львова. Слідчий склав фіктивні акт прийому-передачі майна та постанову про визнання вилученого майна речовими доказами. Згодом товар зі складів зник за нез'ясованих слідством обставин», – йдеться у повідомленні.

Відтак, після того, як суд постановив повернути власнику вилучене майно, слідчий не зміг виконати це рішення.

Правоохоронця підозрюють у порушенні одразу декількох статей ККУ: ч.3 ст. 365 (перевищення службових повноважень), ч.2 ст. 366 (службове підроблення) та ч.2 ст. 382 (невиконання судового рішення). Зокрема, санкція статті 365 передбачає ув'язнення від семи до десяти років.