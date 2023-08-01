Zuzana 2 – 155 мм колісна САУ виробництва словацької компанії ZTS Special

Словаччина передала Україні дві самохідні гаубиці Zuzana 2 в рамках пакета допомоги, профінансованої Данією, Німеччиною та Норвегією. Про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор у вівторок, 1 серпня, інформує словацький новинний сайт Dennik N.

Як повідомляється, передача зброї відбулась в ареалі підприємства Konštrukta Defеnce у місті Дубніца-над-Вагом. На заході були присутні прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор, міністр оборони Словацької Республіки Мартін Скленар, посли України, Німеччини, Данії та Норвегії.

За словами прем'єр-міністра Словаччини, проєкт з виробництва самохідних гаубиць для України є прикладом того, як працює міжнародна кооперація, та доказом спільної солідарності з Україною.

«Захист України та здатність протистояти російській агресії – в наших спільних інтересах. Для нас неприйнятний світ, у якому правила не діють і міжнародні правила не поважаються. Наш обов’язок – допомагати там, де ми можемо і як можемо», – сказав Одор.

Як повідомлялось раніше, поточний пакет допомоги включає 16 одиниць техніки, дві з яких незабаром надійдуть на озброєння Збройних сил України. Коштують такі бойові машини 92 млн євро.

Крім того, раніше Україна підписала зі Словаччиною контракт на виробництво зброї.

Що відомо про САУ Zuzana 2

Zuzana 2 – 155 мм колісна САУ виробництва словацької компанії ZTS Special. Це розвиток попередньої версії Zuzana калібру 155 мм, яка стала похідною від чехословацької 152 мм САУ SHkH vz.77 DANA.

Виробництво САУ Zuzana у Словаччині було налагоджено у 1990-х роках. Zuzana 2 є модернізованою версією цих САУ.

Як і попередні зразки, Zuzana 2 також побудована на колісному шасі TATRA 8x8. Екіпаж складається із чотирьох осіб. Автоматична система заряджання дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину або 16 пострілів за три хвилини. Словацька артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібри здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 км.