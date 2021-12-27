Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що кандидатів до дисциплінарної комісії мають подати обласні партійні організації

Президентська партія «Слуга народу» хоче створити дисциплінарну комісію, яка зможе розглядати застосування імперативного мандату (механізм відкликання) до місцевих депутатів. Обласні партійні організації нададуть кандидатури її потенційних членів, а з'їзд затвердить кількісний склад, повідомила голова партії Олена Шуляк.

В інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна», яке вийшло вранці у понеділок, 27 грудня, вона заявила, що такий орган є актуальним для політсили, оскільки потрібно розглядати «ситуації, пов’язані з місцевими та народними депутатами».

«Як бачимо, у “зашквари” потрапляють різні представники нашої політичної сили. Цей орган розглядатиме можливість застосування імперативного мандату до місцевих депутатів, виключення з парламентської фракції народних депутатів, а також позбавлення їх мандатів», – заявила Шуляк.

На запитання про те, яким буде склад дисциплінарної комісії, вона відповіла, що, імовірно, обласні організації нададуть кандидатури «таких авторитетних людей, які зможуть у ній працювати, а вже на з'їзді оберемо дієву кількість».

За словами Шуляк, застосування імперативного мандату до місцевих депутатів від «Слуги народу» партія планує схвалити вже на початку лютого 2022 року. До кінця цього року всі обласні організації готують відповідні списки осіб, які стануть «кандидатами на виліт». Їхня точна кількість поки що невідома.

«Навряд чи хтось хотів би застосувати цей механізм у особистих цілях або покарання когось неугодного. Це серйозна санкція, тому в кожному конкретному випадку ретельно вивчатимемо, перш ніж ухвалити остаточне рішення», – запевнила Шуляк.

Зазначимо, що відкликати депутатів обласної або міської рад можуть як виборці, так і партії, від яких вони потрапили до того чи іншого органу. Детальніше про те, як відкликати місцевого депутата, читайте у нашій статті.