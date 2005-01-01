Снігоочисна техніка та двірники прибирають дороги Львова впродовж усього дня

Аби якісно очищати вулиці від снігу, місту бракує ще 65 двірників

СуспільствоЮлія Девда, сьогодні, 16:10 7861

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У понеділок, 22 січня, о 7:00 прибирати вулиці Львова вийшло 1862 двірників. Але навіть цієї кількості є недостатньо. Місту бракує ще 65 двірників. Таку інформацію сьогодні, 22 січня, повідомила директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Ірина Маруняк.

Посадовиця каже: тротуари ще досі не прочищені від снігу повністю. Серед причин – і нестача робочих рук.

«Аби це зробити, нам ще потрібно щонайменше 65 двірників. Завдання було в тому, щоби максимально прибрати хідники, аби ними безпечно могли ходити люди. Хоча, якщо оцінювати роботу двірників і техніки впродовж ранку та дня понеділка, можу сказати: ситуація на дорогах і магістралях міста є задовільною», – вважає Ірина Маруняк.

Також вона зазначила, що негода не спричинила у Львові транспортного колапсу, адже на свої маршрути вийшли 484 автобуси, а також трамваї і тролейбуси.

«Загалом, місто впродовж останньої доби прибирало 79 одиниць снігоочисної техніки: трактори, грейдери, піскосорозкидувачі та підмітальні машини», – підсумувала Ірина Маруняк.

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