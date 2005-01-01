Зранку вулиці Львова очищають 79 снігоприбиральних машин

На вулицях Львова працювало 79 снігоприбиральних машин

Уночі, 22 січня, станом на 07:00 ранку, на вулицях міста працювало 79 одиниць снігоприбиральної техніки. Для посипання доріг та хідників використано 769 м3 піскосуміші. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

До прибирання було залучено: 4 грейдери, 10 підмітальних машин, 37 піскорозкидувачів, 5 навантажувачів та 23 трактори.

Нагадаємо, стежити за роботою снігоприбиральної техніки можна он-лайн.

Так виглядає карта, на якій можна слідкувати за роботою снігоприбиральної техніки

Загальна кількість техніки, яка може бути задіяна для прибирання міста в зимовий період, – 141 одиниця. Із них 120 одиниць – це техніка шляхово-ремонтних підприємств районів міста, 21 одиниця – це техніка, яка є в Сихівському районі. Її обслуговує приватна компанія, яка виграла тендер.

Також минулого року було закуплено нову техніку: 5 піскорозкидувачів МАЗів і 2 тракторці. На це було виділено 10 млн грн. На нову техніку встановили GPS-трекери.

Як повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини, з 06:00 21 січня по 06:00 22 січня на дорогах Львівщини використано 3526 т піщано-соляної суміші. Для очищення від снігу та обробки протиожеледними засобами на автомобільних дорогах загального користування працювало 116 одиниць спеціальної техніки та 225 дорожніх працівників.

Проїзд автомобільними дорогами загального користування забезпечено в повному обсязі.