Солдат-контрактник отримав 4 роки тюрми за дезертирство

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 11:261350

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Дарницький районний суд міста Києва засудив солдата-контрактника до чотирьох років позбавлення волі за нез’явлення вчасно на службу. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

«За звинуваченням військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України солдат військової служби за контрактом, який не з’явився до військової частини після проходження фахової підготовки в навчальному центрі, засуджений до 4 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

За словами Лисенка, обвинувачений проходив військову службу у військовій частині в Переяслав-Хмельницькому на посаді розвідника-далекомірника самохідного артилерійського дивізіону.

Лисенко також розповів, що від жовтня по листопад 2017 року солдат не з’явився на військову службу і був притягнутий до відповідальності та засуджений до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік. Однак вже у березні-квітні 2018 року він знову не з’являвся до місця проходження служби. За ч.4 ст. 407 КК України його засудили до чотирьох років позбавлення волі.

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