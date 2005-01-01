Солдат-контрактник отримав 4 роки тюрми за дезертирство

Дарницький районний суд міста Києва засудив солдата-контрактника до чотирьох років позбавлення волі за нез’явлення вчасно на службу. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook.

«За звинуваченням військової прокуратури Дарницького гарнізону Центрального регіону України солдат військової служби за контрактом, який не з’явився до військової частини після проходження фахової підготовки в навчальному центрі, засуджений до 4 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

За словами Лисенка, обвинувачений проходив військову службу у військовій частині в Переяслав-Хмельницькому на посаді розвідника-далекомірника самохідного артилерійського дивізіону.

Лисенко також розповів, що від жовтня по листопад 2017 року солдат не з’явився на військову службу і був притягнутий до відповідальності та засуджений до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік. Однак вже у березні-квітні 2018 року він знову не з’являвся до місця проходження служби. За ч.4 ст. 407 КК України його засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше суд виправдав усіх бійців 51 ОМБР, яких звинувачували в дезертирстві.