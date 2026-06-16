Хмельницький окружний адміністративний суд визнав незаконною мобілізацію 38-річного мешканця Полонного, який мав відстрочку через догляд за матір’ю з інвалідністю. Суд скасував наказ про призов та зобов’язав військову частину звільнити солдата зі служби.

Як йдеться в рішенні від 11 червня, чоловік звернувся до суду, оскаржуючи свою мобілізацію. Він зазначив, що мав законну відстрочку від призову, оскільки доглядає матір з інвалідністю ІІ групи.

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Згідно з матеріалами справи, 9 липня 2025 року військовозобов’язаний подав заяву про оформлення відстрочки. Наступного дня комісія при ТЦК ухвалила рішення надати йому відстрочку до 6 серпня 2025 року. Попри це того ж дня чоловік пройшов військово-лікарську комісію, був визнаний придатним до служби та мобілізований. Згодом його направили до навчального центру, а пізніше перевели до військової частини.

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Позивач наполягав, що ТЦК проігнорував документи про відстрочку, тому наказ про його призов є незаконним. Водночас представники військових частин заперечували позов і просили суд відмовити в його задоволенні.

Дослідивши матеріали справи, суддя Вадім Матущак дійшов висновку, що на момент мобілізації чоловік уже мав чинну відстрочку від призову. Відтак визнав протиправним і скасував наказ начальника ТЦК про призов мешканця Полонного та його направлення до військової частини.

Крім того, суд зобов’язав військову частину виключити солдата зі списків особового складу та звільнити його зі служби. Також із ТЦК на користь позивача стягнули 1211 грн судового збору.