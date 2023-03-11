З автоматичної вежі «Муром» російські окупанти вели цілодобове спостереження в глиб України на відстань 15 км

Українські військові зі спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) Kraken повідомили, що влаштували чергову «бавовну» на території Росії. Бійці знищили дві автономні вежі спостереження «Муром» у Брянській та Курській областях.

Відео удару по об'єктах опублікували 11 березня на офіційному Telegram-каналі спецпідрозділу. Коли саме було здійснено операцію, бійці не уточнили.

З автоматичної вежі «Муром» російські окупанти вели цілодобове спостереження в глиб України на відстань 15 км.

Вона реагує на будь-який рух у нашій країні, коригує ворожу артилерію та супроводжує російські ДРГ.

Також із «Мурома» блокувалася діяльність Сил оборони України.

Українські захисники «відпрацювали» ціль в селі Крупець з відстані 3 км та знищили вежу у селі Троєбортне. Ворожі цілі були знищені силами протитанкової групи з першого разу та на 100%. Після удару вони спалахнули, повалив сильний дим.