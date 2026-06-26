Рівненський міський суд визнав винною у непокорі співробітницю СБУ Ларису Б., яка в перший день повномасштабного вторгнення не виконала наказ керівництва про знищення та евакуацію секретних документів. Обвинуваченій призначили пʼять років тюрми, однак замінили покарання на іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 23 червня, обвинувачена працювала помічницею начальника відділу кадрового забезпечення управління СБУ в Рівненській області. 24 лютого 2022 року керівництво усно розпорядилося терміново знищити частину документів з обмеженим доступом, а решту підготувати до евакуації.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За даними слідства, Лариса Б. доповіла про виконання наказу, однак насправді вивезла до своєї квартири 48 документів із грифами «таємно» та «для службового користування», серед яких були плани службової діяльності, матеріали щодо протидії російським загрозам, кадрові документи та службові звіти. Згодом співробітники СБУ вилучили всі папери під час обшуку в помешканні жінки.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У суді Лариса Б. вини не визнала. Вона стверджувала, що наказу про знищення документів не отримувала, а на ранковій нараді керівництво лише повідомило про необхідність діяти, відповідно до мобілізаційного плану. За її словами, для знищення секретних матеріалів мала бути створена спеціальна комісія, чого не зробили. Також вона заявила, що не давала вказівок вивозити документи до свого помешкання, а про їхнє перебування там дізналася лише під час обшуку. Обвинувачена наполягала, що її підставили.

Натомість колишній начальник управління СБУ та ще троє співробітників підтвердили в суді, що керівникам усіх підрозділів усно оголосили про необхідність знищити та евакуювати документи, цю інформацію також продублювали у службовому чаті. За їхніми словами, Лариса Б. була присутня на нараді, а згодом відзвітувала про виконання наказу.

Суддя Святослав Рогозін визнав співробітницю СБУ винною за ч. 4 ст. 402 Кримінального кодексу України (непокора в умовах воєнного стану) та призначив їй пʼять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Також суд стягнув із засудженої понад 19,1 тис. грн витрат на проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.