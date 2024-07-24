Запобіжний захід діятиме до 23 вересня 2024 року

У середу, 24 липня, у Києві Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід для співвласника садиби Зеленських Михайла Гречка. Чоловіка підозрюють в умисному знищенні історичної будівлі. Про це повідомило «Суспільне».

Суд обрав для Михайла Гречка запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 23 вересня 2024 року. Відповідно до рішення суду, він має здати закордонний паспорт та паспорт громадянина України, прибувати до слідчого, повідомляти про зміну місця проживання, а також не спілкуватися зі свідками. Саме такий запобіжний захід для підозрюваного вимагала прокуратура. Сторона обвинувачення наголосила, що є ризик, що Михайло Гречко буде переховуватись від слідства, адже у 2023 році він виїжджав за межі України через систему «Шлях».

Сам Михайло Гречко своєї провини не визнав. Він заявив, що в садибі Зеленських планувалась реконструкція – відновлення її зовнішнього та внутрішнього вигляду у межах фундаменту. Крім того, сторона захисту наполягала, що знесена садиба не є культурною памʼяткою.

Зазначимо, що за умисне знищення майна, яке перебуває під арештом, Михайлу Гречку загрожує два роки обмеження волі.

Нагадаємо, ввечері 19 липня у центрі Києва несанкціоновано знесли історичну садибу Зеленських, збудовану наприкінці ХІХ століття. Вона розташована на вул. Олександра Кониського, 22. За словами активіста Дмитра Перова, на місці історичної будівлі планували побудувати житловий комплект «Тургеневъ».

У міністерстві культури підтвердили, що знесена будівля не мала статусу памʼятки архітектури, однак вона розміщена в історичному ареалі міста і визнана значною історичною будівлею. Цей статус мав уберегти садибу від зносу.