Дії всіх обвинувачених кваліфіковані як «зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки»

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувачення стосовно колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки на оборони Олега Гладковського, ексзаступника міністра оборони Ігора Павловського та в.о. директора департаменту МО Андрія Араптанова щодо завданих державі збитків на 17,44 млн грн. Про це повідомляє прес-служба САП.

Дії всіх обвинувачених кваліфіковані як «зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки» (ч. 2 ст. 364 ККУ).

«Прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування детективів НАБУ скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони у завданні збитків державі на загальну суму 17,44 млн грн», – інформує прокуратура.

За версією слідства, Павловський, Гладковський та Араптанов у 2017 році організували закупівлю в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів за цінами, які суттєво перевищували передбачені бюджетом. Виробником та постачальником цих транспортних засобів виступила компанія «Богдан Моторс», кінцевим власником якої є Гладковський.

Як з'ясували детективи, на стадії формування цих закупівель до вантажних автомобілів уряд висунув низку вимог. З-поміж іншого, йшлося про рівень локалізації (обсяг робіт зі створення транспортного засобу безпосередньо в Україні з метою підтримання вітчизняного виробника) мав становити не менше 60%. На той момент автівки «Богдан Моторс» не відповідали цим вимогам, маючи рівень локалізації всього у 10%.

Пізніше рівень локалізації зменшили до 20%. Попри той факт, що компанія-виробник не відповідала і цій вимозі, вона все одно отримала держзамовлення, однак за умови доведення рівня локалізації до 20% до кінця 2017 року і подальшого його збільшення до 30% впродовж трьох років. Компанія на ці умови пристала. Однак, як згодом встановить слідство, відповідні витрати зі збільшення рівня локалізації компанія-виробник незаконно перекладе на бюджет, що згодом підтвердять залучені спеціалісти Державної аудиторської служби в ході перевірки.

Контракт між Міноборони та компанією-виробником передбачав часткову передоплату і фіксував неможливість перегляду ціни та граничність визначених контрактом статей калькуляції. Проте, всупереч цій умові, ціну збільшили, а посадовці департаменту Міноборони, відповідальні за цю закупівлю, її погодили, попередньо узгодивши це питання з Павловським. В результаті, постачальнику автівок незаконно переплатили 17,44 млн грн, що підтверджено висновками Держаудитслужби та експертизи.

Як інформував ZAXID.NET, 19 жовтня минулого року Вищий антикорупційний суд відправив під арешт на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 10623130 грн колишнього заступника секретаря Ради безпеки та оборони України Олега Гладковського. 21 жовтня за Гладковського внесли заставу та його відпустили із СІЗО.

Детективи НАБУ затримали Гладковського 17 жовтня в аеропорту «Бориспіль» при спробі виїхати з України. Увечері того ж дня Гладковський оголосив голодування.

18 жовтня Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що детективи НАБУ оголосили Гладковському підозру в зловживанні службовим становищем та декларуванні недостовірних відомостей.