Найближчими днями США оприлюднять дипломатичні кроки у протистоянні з Росією, щоб розрядити кризу, пов’язану з Україною. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на телеканалі CBS.

«Ми наразі перебуваємо в контакті із союзниками та партнерами, зокрема і з українцями. Ми тісно координуємо наші кроки і матимемо більше інформації про наступні кроки в дипломатії на початку наступного тижня», – сказав радник Байдена.

За його словами, США готові до всіх варіантів розвитку подій в Україні.

«Тут ключовим моментом є те, що ми готові у будь-якому випадку. Якщо Росія хоче рухатися вперед за допомогою дипломатії, ми абсолютно готові робити це. Якщо РФ хоче піти шляхом вторгнення та ескалації, ми готові і до цього, і дати рішучу відповідь», – відзначив Салліван.

Він також попередив, що Росія зіткнеться з «важкими економічними наслідками» з боку Сполучених Штатів і західних союзників, якщо вона вторгнеться в Україну.

«Стосовно санкцій, те, що ми виклали, є дуже чітким повідомленням для росіян, і ми зробили це спільно з нашими союзниками. Якщо росіяни все ж таки вторгнуться в Україну, це матиме серйозні економічні наслідки та ціну, яку потрібно заплатити», – сказав Салліван.

Салліван також сказав, що адміністрація Байдена кілька місяців попереджала, що кібератаки можуть бути частиною «широких зусиль Росії з ескалації в Україні», і США співпрацюють з українським урядом, щоб посилити захист. За його словами, якщо буде доведено, що саме РФ стоїть за нещодавніми атаками – на неї чекає «належна відповідь».