США спрямують свої сили на навчання іракських військових

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Іраку Мустафа аль-Казимі планують підписати у Вашингтоні домовленість про виведення американських військ з Іраку. Вони перебувають там з 2003 року.

Угоду планують підписати в понеділок, 26 липня, повідомляє Reuters. Американські військові перебувають в Іраку вже 18 років. Їх планують вивести до кінця 2021 року.

Присутність США спрямують на навчання іракських військових. Наразі в Іраку перебувають 2500 американських військовослужбовців, які зосереджені на протидії бойовикам терористичного руху «Ісламської держава».

Міжнародна коаліція під керівництвом США та Великої Британії провела в Іраку військову операцію вкінці березня – на початку травня 2003 року. Вторгнення відбулося на підставі звинувачень в тому, що уряд Саддама Хусейна має зброю масово знищення.

Нагадаємо, що раніше президент США Джозеф Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ, що до цього часу перебували на території країни.