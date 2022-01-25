США не підуть на жодні поступки Росії за «гарантіями безпеки», – Держдеп
Держдеп США пропонує самим росіянам докласти зусиль, щоб досягти домовленостей
США не підуть на поступки Росії за так званими «гарантіями безпеки». Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.
За його словами, якщо США і вирішать здійснити якісь кроки щодо гарантій безпеки, то це точно не будуть посткпки для Росії. Він також зазначив, що росіянам доведеться самими докласти зусиль, щоб досягти домовленостей.
«Хочу наголосити, будь-які кроки, які ми зробимо – не будуть поступками. Це означає, що Росії теж доведеться щось зробити для забезпечення нашої безпеки», – заявив Прайс.
Представник Держдепу додав, що США обговорюватимуть свої кроки зі своїми союзниками, включаючи Україну.
«Ми робимо це з метою швидкого, потужного, жорсткого, єдиного реагування, яке відчує Росія у разі подальшої агресії», – сказав він.
Також Прайс уточнив, що США готові обговорювати з Росією контроль над озброєннями, в тому числі і розміщення ракет в Європі. Однак ніяких компромісів і обговорень щодо того які країни повинні входити в НАТО не буде.
До слова, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну. Заява Блінкена пролунала у контексті висловлювання Джо Байдена, який раніше заявив, що США та союзники не до кінця розуміють, як реагувати за «незначного вторгнення» Росії в Україну.
Блінкен же уточнив, що перетин українського кордону навіть одним російським військовим буде вважатися нападом на Україну.