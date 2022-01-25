США не підуть на поступки Росії за так званими «гарантіями безпеки». Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

За його словами, якщо США і вирішать здійснити якісь кроки щодо гарантій безпеки, то це точно не будуть посткпки для Росії. Він також зазначив, що росіянам доведеться самими докласти зусиль, щоб досягти домовленостей.

«Хочу наголосити, будь-які кроки, які ми зробимо – не будуть поступками. Це означає, що Росії теж доведеться щось зробити для забезпечення нашої безпеки», – заявив Прайс.

Представник Держдепу додав, що США обговорюватимуть свої кроки зі своїми союзниками, включаючи Україну.

«Ми робимо це з метою швидкого, потужного, жорсткого, єдиного реагування, яке відчує Росія у разі подальшої агресії», – сказав він.

Також Прайс уточнив, що США готові обговорювати з Росією контроль над озброєннями, в тому числі і розміщення ракет в Європі. Однак ніяких компромісів і обговорень щодо того які країни повинні входити в НАТО не буде.

До слова, раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перетин українського кордону хоч одним російським військовим означатиме напад на Україну. Заява Блінкена пролунала у контексті висловлювання Джо Байдена, який раніше заявив, що США та союзники не до кінця розуміють, як реагувати за «незначного вторгнення» Росії в Україну.

Блінкен же уточнив, що перетин українського кордону навіть одним російським військовим буде вважатися нападом на Україну.