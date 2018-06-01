США не скасують санкції проти Росії, доки Крим не повернеться в склад України, - Держдеп

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 08:221420
США не скасують санкції проти Росії, доки Крим не повернеться в склад України, - Держдеп
Держдепартамент США вважає Крим частиною України та не визнає його незаконну анексію Росією

У вівторок, 19 червня, під час телефонного брифінгу із журналістами, офіційний представник Держдепартаменту США заявив, що його структура вважає Крим частиною України та не визнає його незаконну анексію Росією.

Заява пролунала у відповідь на прохання прокоментувати скандальну інформацію, яку розповсюдили BuzzFeed News. Посилаючись на анонімні джерела у дипломатичних колах, видання стверджувало, що президент США Дональд Трамп під час вечері з лідерами G7 в рамках саміту в Канаді минулої п’ятниці нібито заявив, що Крим є російським, оскільки усі, хто живуть на півострові, розмовляють російською.

«Наша політика щодо Криму залишається незмінною. Ми підтримуємо територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Американські санкції, пов'язані з анексією півострова, не скасують до тих пір, поки Росія не закінчить окупацію і не поверне Крим Україні», - наголосив представник відомства.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, Держдеп США закликав Росію звільнити 150 політв'язнів, серед яких є українці

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