США сповнені рішучості вжити відповідні заходи, якщо Росія здійснить подальші агресивні дії проти України. Про це заявила заступниця керівника місії США при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллер, пише «Укрінформ».

«Як заявив міністр Блінкен минулого тижня у Вашингтоні, відданість Сполучених Штатів незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України є непохитною. Якщо Росія здійснить подальші агресивні дії проти України або спробує використати енергію як зброю, ми налаштовані вжити відповідних заходів у координації з союзниками та партнерами», – заявила Розенсток-Сіллер.

За її словами, Сполучені Штати залишаються глибоко занепокоєними повідомленнями про незвичну військову активність Росії біля кордону з Україною.

«Ми дуже уважно спостерігаємо за регіоном, як і завжди, і будемо продовжувати тісно консультуватися з союзниками та партнерами з цього питання. Як ми вже чітко заявляли, будь-які ескалаційні або агресивні дії викликали б велике занепокоєння у Сполучених Штатів», – заявила американська дипломатка.

Вона зазначила, що наразі немає ясності стосовно поточних намірів Москви.

«Але ми всі знаємо, що Росія зробила у 2014 році– вона застосувала силу для вторгнення на суверенну територію України, захопивши Крим та розпочавши кривавий конфлікт на сході України, неправдиво заявивши, що її одностороння агресія була спровокована…Нещодавня ескалація ворожої риторики з боку Кремля проти України, включаючи безпідставні заяви про те, що суто оборонні дії України на власній українській території є провокацією, не залишилася непоміченою», – заявила Розенсток-Сіллер.

Вона також висловила вдячній українській стороні за проявлену стриманість.

«Якщо і є якісь провокації, то вони йдуть з Росії з цим переміщенням сил, які ми відстежуємо вздовж кордонів України. Міжнародна спільнота розпізнає будь-які спроби Росії повторити свою попередню тактику», – додала американська дипломатка.