Український винищувач переміг у повітряному бою проти російського літака

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн повідомив, що український винищувач F-16 у повітряному бою збив російський бойовий літак. Про це він заявив 21 липня під час слухань у Комітеті Сенату США з асигнувань.

За словами Кейна, Україна за підтримки західних партнерів суттєво наростила власні оборонні спроможності. Зокрема, це стосується як засобів ППО та можливості ведення повітряного бою.

Як приклад генерал навів повітряний бій за участю переданого Україні винищувача F-16. За його словами, нещодавно українські військові збили російський винищувач за допомогою літака американського виробництва.

«Нещодавно ми стали свідками першого повітряного бою, в якому український F-16 збив російський винищувач. За останні кілька років, завдяки підтримці багатьох партнерів, Україна значно посилила свою ешелоновану систему оборони», – сказав Кейн.

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Коли саме відбувся повітряний бій, генерал не уточнив.

Нагадаємо, 15 липня Сили безпілотних систем повідомили про ураження російського ударного гелікоптера Мі-28, який летів над Бєлгородською областю. За даними СБС, ураження виконали FPV-дроном.