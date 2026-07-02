Мігрантів зупиняють дорогою на роботу чи до церкви

Федеральна імміграційна служба США за п’ять днів затримала понад 10 тис. людей. Таке різке зростання пов’язують із новими вимогами Білого дому щодо посилення депортаційної кампанії. Про це у середу, 1 липня, повідомила газета The New York Times.

За даними видання, керівництво Імміграційної та митної служби США (ICE) доручило співробітникам зосередитися на збільшенні кількості затримань нелегальних мігрантів. Попри відсутність масштабних публічних рейдів, подібних до тих, що проводилися раніше в Чикаго чи Лос-Анджелесі, кількість затримань різко зросла. Міністерство внутрішньої безпеки США зробило ставку на менш помітну, але більш інтенсивну кампанію.

Арешти проводили під час планових перевірок, дорожніх зупинок і просто на вулицях. Якщо раніше служба затримувала близько тисячі людей на день, то нині цей показник зріс приблизно до 2 тис.

У Міністерстві внутрішньої безпеки наголосили, що політика адміністрації залишається незмінною.

«Наше послання чітке: якщо ви незаконно прибули до нашої країни, ми вас знайдемо, затримаємо та депортуємо», – заявила речниця відомства Лорен Біс.

Крім цього, ще 63 тис. людей перебувають у центрах утримання служби.

Імміграційні адвокати також повідомили про зростання кількості затримань у різних штатах. За їхніми словами, це викликає дедалі більший страх серед мігрантських громад, особливо після рішення Верховного суду США, який дозволив адміністрації президента Дональда Трампа скасувати захист від депортації для частини іноземців, що перебували у країні за програмою тимчасового захисту.

Правозахисники також повідомляють про випадки затримань людей без кримінального минулого, які регулярно проходили імміграційні процедури або проживали у США протягом багатьох років.

Нагадаємо, у серпні 2025 року США провели депортацію перших мігрантів з України.