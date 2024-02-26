У понеділок, 26 лютого, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про вирішальні дні для перебігу подій на фронті та як американські сенатори переконують українців у непохитності підтримки з Вашингтона.

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Вже завтра президент США Джозеф Байден зустрінеться з чотирма лідерами Конгресу для обговорення окремого законопроекту про національну безпеку. У цей документ входить і надання обононної допомоги Україні. Американські медіа вважають, що Байден наголосить на нагальній необхідності ухвалити відповідний закон. У цій зустрічі в Білому домі візьмуть участь одіозний спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон, лідер більшості в Сенаті демократ Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників демократ Гакім Джеффріс.

У лютому американські політичні еліти гаряче дебатували навколо питання контролю над кордоном з Мексикою і оборонної допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Ці питання переплелися у Гордіїв вузол з подачі «трампістів» у Республіканській партії. Оборонна допомога партнерам США стала питанням торгів на внутрішньополітичному ринку у рік виборів президента країни. Зрештою, спікер Палати представників Джонсон відправив Конгрес на канікули до березня. Він так і не поставив на голосування важливий законопроект.

Імʼя Майка Джонсона неодноразово згадували у Львові сенатори-демократи під час свого візиту з нагоди памʼятних заходів до завершення другого року великої війни в Україні. Очолив цю групу сенаторів лідер більшості Чак Шумер – абсолютно кінематографічний політик, який ніби щойно вийшов зі знімального майданчика «Карткового будинку» чи «Західного крила». Окрім сенатора Шумера до складу делегації увійшли сенатори Річард Блюменталь, Меґґі Гассан, Майкл Беннет і Джек Рід. У Львові вони поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідали військові поховання на Марсовому полі.

Усі пʼятеро членів делегації Сенату послідовно підтримують Україну, тож не дивно, що їхні промови містять численні палкі запевнення того, що позиція США щодо України непохитна, а оборонну допомогу найближчим часом проголосують. Особливо красномовним був лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, який застеріг своїх колег від недодекоглядних рішень, які можуть дорого коштувати Сполученим Штатам у майбутньому.

Сенатор Шумер заявив, що сьогодні США перебувають у поворотній точці історії. Відмова допомогти Україні означатиме втрату довіри з боку інших союзників і партнерів Америки. «Наші вороги, автократи всього світу не зупиняться, тож ми побачимо ще більшу біду і ще більші конфлікти. І не лише у Європі, але й Китаї, Ірані, на Близькому Сході і в інших місцях світу», – переконливо заявив лідер демократів у Сенаті.

Як досвідчений політик Шумер вміло поєднав у своєму виступі логічні, етичні аргументи з емоційними прийомами. Він розповів про відвідини військових поховань у Львові і визнав, що дехто з українських захисників загинув через нестачу боєприпасів, яку спричинило зволікання у Конгресі США. Сенатор Шумер згадав про Авдіївку і висловив впевненість, що результат битви був би інший, коли б Україна отримала американські снаряди.

Насамкінець Шумер також згадав про походження своєї родини з Чорткова. Багато його родичів загинули від рук нацистів під час Голокосту, тож порівняння Путіна з Гітлером з боку американського сенатора звучало дуже переконливо. Отож українці почули від гостя зі США багато важливих слів, однак важливо, аби всі ці аргументи та пояснення почув і сприйняв спікер Палати представників Майк Джонсон. Його зустріч із Чаком Шумером та президентом Байденом відбудеться вже завтра.

Демократи вважають, що голосів на підтримку України у Конгресі достатньо. Чи так це насправді, ми дізнаємося дуже скоро. Він цього рішення залежить, якими будуть весна і літо на українському фронті.