США попередили Німеччину та інших союзників про небезпеку ескалації конфлікту між Росією та Україною і пропонують використати «Північний потік-2» для стримування РФ. Про це повідомила газета Süddeutsche Zeitung.

США звернулися до Європейської зовнішньополітичної служби, а також до міністерств закордонних справ у Берліні, Парижі та Лондоні. У Берліні Вашингтон спілкується як з урядом Ангели Меркель, так і на учасниками потенційної нової коаліції.

Сполучені Штати полягають на тому, щоб як важіль тиску на Кремль Німеччина використовувала суперечливий газопровід «Північний потік-2», який поки не отримав дозволу на експлуатацію. Американська сторона очікує, що Берлін зупинить або принаймні перегляне процедуру сертифікації трубопроводу.

У свою чергу, конгресмен Майкл Маккол закликав адміністрацію Байдена скасувати зняття санкцій з оператора «Північного потоку-2». Він підкреслив, що цей газопровід додасть Росії «сміливості в агресії» проти України.

«Адміністрація Байдена повинна зараз скасувати небезпечні відмови від критичних санкцій проти "Північного потоку-2″ і працювати з трансатлантичним співтовариством, щоб запобігти прокачування газу по трубопроводу», – заявив Маккол.

За його словами, чинний «Північний потік-2» додасть «сміливості агресії режиму» президента РФ Володимира Путіна проти України. Конгресмен зазначив, що після запуску трубопроводу Росії більше не буде потрібна українська газотранспортна система для постачання блакитного палива в Європу.