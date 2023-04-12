У США та Латвії підтвердили, що їхні військові перебувають в Україні. Проте там наголосили, що військовослужбовці цих двох країн не беруть участі в бойових діях на території нашої держави. Про це повідомляє «Європейська правда».

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив у коментарі Fox News, що в американському посольстві в Києві є незначна військова присутність США.

За його словами, ці військовослужбовці не воюють на полі бою, а працюють разом з офісом аташе з питань оборони. Військові задіяні в роботі над звітністю щодо військової допомоги, яка надходить в Україну.

«Не було ніяких змін у рішенні президента про те, що американські війська в Україні не будуть брати участь у цій війні», – зазначили в Білому домі.

У Міноборони Латвії заявили, що відправляли військовослужбовців для виконання допоміжних функцій, а саме для охорони посольства та вантажів, що надсилаються в Україну. В міноборони країни наголосили, що вони не беруть участі в бойових діях, передає Delfi.

У відомстві також додали, що вони принципово не коментували інформацію про витік документів Пентагону, бо «очевидно, що мета цієї дії – дискредитація Збройних сил України та їхнього планованого контрнаступу».

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомили, що в одному з документів Пентагону, який потрапив у ЗМІ, нібито йдеться про те, що в лютому й березні в Україні перебували 50 британських спецпризначенців, а також 17 латвійських, 15 французьких, 14 американських і один нідерландський військовослужбовець. У документах немає відомостей про те, де саме перебували ці люди і які завдання вони виконували.