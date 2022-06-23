Армія США погодилась надати Україні одного із двох своїх роботів-собак

Армія США погодилась надати робота-собаку Spot від Boston Dynamics для розмінування територій навколо Києва. Про це пише Foreign Policy.

За словами співрозмовника видання, армія США погодилась надати одного із двох своїх роботів-собак. Робота-собаку Spot від Boston Dynamics використають для розмінування територій поблизу Києва.

Зазначається, що робота використовуватиме американська некомерційна організація HALO Trust – Організація життєзабезпечення небезпечних територій, яка проводить гуманітарне розмінування і усуває загрози вибухонебезпечних залишків війни: знаходить вибухонебезпечні предмети, позначає території, складає мапи, очищає від вибухонебезпечних предметів, що не вибухнули в колишніх зонах бойових дій, зокрема від мін-пасток.

Видання зазначає, що робот-собака Spot, за умови попереднього навчання, може автоматично виконувати повторювані завдання без допомоги людини. Крім цього, він здатний працювати в польових умовах між деревами і в густих лісових масивах.

Компанія Boston Dynamics у коментарі журналістам не стала коментувати саме факт передачі робота-собаки, але назвала свою розробку «ефективним інструментом для захисту людей від небезпеки та огляду потенційно небезпечних матеріалів з безпечної відстані».

Раніше в МВС заявляли, що через російське вторгнення 30 мільйонів гектарів території України потребують розмінування.