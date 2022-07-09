За даними України, до Росії депортували вже близько 1,6 млн людей

Держава-терорист Росія організувала діяльність як мінімум 18 фільтраційних таборів у прикордонних з Україною районах і на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Про це повідомила заступниця голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан, пише NV.ua з посиланням на The New York Times.

Фільтраційні табори розташовані як на території України, так і в Росії. На тимчасово захоплених українських територіях їх розгорнули зокрема в школах, спортивних центрах та культурних установах. Ті, хто пройшов через такі табори, розповідали про допити, побиття та тортури. Після фільтрації українців направляють до міст по всій Росії, часто в регіони поблизу Китаю чи Японії, пише NYT.

«За нашою оцінкою, Росія, за допомогою проксі-груп, майже точно використовує так звані фільтраційні операції для здійснення затримань і депортацій цивільних українців до Росії», – сказала Острієн.

Вона додала, що, згідно з отриманими даними, офіційні представники РФ почали готуватися до проведення фільтрацій на території України ще до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Зокрема, вони могли заздалегідь створити списки з людьми, яких збиралися затримати.

«Російські офіційні особи, ймовірно, створили списки українських цивільних, які вважалися загрозливими для контролю Росії над Україною, включаючи будь-кого з проукраїнськими поглядами, як-от політичні діячі й активісти, а також співробітників силових структур, для затримання й фільтрації. Щонайменше 18 місць фільтрації вздовж обох боків українсько-російського кордону вже було виявлено», – розповіла дипломатка.