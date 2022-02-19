У Білому домі вважають, що Росія відповідальна за нещодавню кібератаку на українські банки. Там вважають, що за хакерами стоїть російський уряд. Про це на брифінгу у п’ятницю, 18 лютого, повідомила заступниця радника президента США з нацбезпеки Енн Нюбергер, пише сайт «Бабель».

За її словами, Росія причетна до нещодавньої DDoS-атаки на українські банки та сайти оборонних відомств.

«Ми вважаємо, що російський уряд відповідальний за широкомасштабні кібератаки на українські банки цього тижня», – зазначила вона.

Нюбергер розповіла, що США володіють інформацією про зв’язки російської розвідки з великими масивом даних, який передавався на українські домени. За даними США, російські хакери проникли в українські мережі, щоб зібрати розвідувальні дані.

Нагадаємо, ввечері 15 лютого в роботі сервісів державного «Приватбанку» спостерігалися масштабні збої. Також не працювали системи Ощадбанку. Крім того, були атаковані хакерами сайти Міноборони та ЗСУ.

У Мінцифри та Держспецзв'язку заявили, що DDоS-атака на банки та державні сайти України, яка почалася 15 лютого, була наймасштабнішою в історії країни. Атаці 15-16 лютого зазнали близько 15 українських банків. Зараз їх працездатність відновлена в повному обсязі.