Держдеп США запровадив санкції щодо російських військових, які скоювали воєнні злочини проти українців у Бучі та Андріївці. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США

У відомстві зазначили, що Державний департамент США вносить Азатбека Омурбекова, також відомого як «Бучанський м'ясник», полковника збройних сил Російської Федерації, до переліку осіб, причетних до грубих порушень прав людини, зокрема до вбивств цивільних осіб в Андріївці, що на Київщині.

У цей список потрапив і російський солдат Данило Фролкін «у зв'язку з його причетністю до грубого порушення прав людини», а саме до вбивства беззбройного українського цивільного мешканця в Андріївці.

Пізніше Омурбеков привів бригаду до Бучі, де Державний департамент США встановив, що 64-та окрема мотострілецька бригада вбивала, била, розчленовувала, спалювала і проводила імітацію страт цивільних осіб.

Після того, як з'явилися свідчення про жорстокість бригади, Кремль відреагував на це заявою, в якій зазначалося, що президент Російської Федерації Путін нагородив 64-ту окрему мотострілецьку бригаду, а міністерство оборони Росії підвищило Омурбекова в посаді і похвалило його керівництво.

У Держдепі додають, що причетність Омурбекова і Фролкіна задокументовані та доведені незалежними розслідуваннями.