США на переговорах з Росією виключають поступки у питаннях щодо територіальної цілісності України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє The New York Times.

За словами Блінкена, переговори США і РФ ведуться не для того, щоб піти на поступки перед загрозою вторгнення Росії в Україну.

«Йдеться про те, щоб подивитися, чи є в рамках діалогу і дипломатії речі, які обидві сторони, всі сторони можуть зробити для зниження напруженості. Ми робили це в минулому», – сказав Блінкен.

Блінкен заявив, що не очікує проривів на переговорах щодо «гарантій безпеки» Росії. При цьому дипломат допустив можливість знайти спільну мову з Москвою по ряду питань.

За його словами, в ході зустрічі може бути досягнутий прогрес у розв'язанні питань, що викликають заклопотаності у обох сторін. Дипломат додав, що це сприятиме поліпшенню безпеки.

«Було б дуже важко досягти реального прогресу, поки триває ескалація, коли Росія приставила пістолет до голови України зі 100 тис. військовослужбовцями біля її кордонів», – сказав Блінкен.

Він додав, що Росія може в короткі терміни подвоїти кількість військових на українському кордоні. В таких умовах, уточнив дипломат, очікувати прориву на переговорах навряд чи вдасться.

Умовами для прогресу на переговорах Блінкен назвав деескалацію і усунення побоювань з обох сторін.