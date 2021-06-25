Митника затримали на отриманні 150 доларів хабара

У п’ятницю, 25 червня, працівники СБУ спільно з ДБР викрили на хабарі волинського митника. За версією слідства, він вимагав та отримував гроші за безперешкодний пропуск автомобілів на іноземній реєстрації з товарами на територію України. Нині йому готуються вручити підозру за ч.3 статті 368.

За інформацією прокуратури, викрили старшого державного інспектора митного поста «Ягодин» Волинської митниці. Його затримали під час отримання хабара у розмірі 150 доларів США.

«Слідство вважає, що митник налагодив схему вимагання та одержання "данини" за безперешкодний пропуск автомобілів на іноземній реєстрації в режимі імпорт із товарно-матеріальними цінностями на територію України», – повідомляє прокуратура.

Нині вирішується питання про вручення йому підозри за ч.3 статті 368 («прийняття неправомірної вигоди службовою особою»). Санкція цієї статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років.