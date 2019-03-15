Створення ЦНАПів українці вважають одним із найкращих кроків децентралізації

Такими є дані дослідження, які під час VII Форуму місцевого самоврядування презентував Інститут міста

СуспільствоОльга Гринько, 15 березня1750

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Створення ЦНАПів українці вважають одним із найкращих кроків децентралізації
фото умовне

Одним із найкращих кроків децентралізації українці вважають створення ЦНАПів. 73% людей, які звертались у ці установи, є задоволені наданими послугами. На думку українців, найбільше сприяють реалізації реформ голови населених пунктів, самі мешканці, а також представники малого та середнього бізнесу. Такими є результати дослідження «Децентралізація в Україні: в дії?», які презентувала під час VII Форуму місцевого самоврядування соціологиня КУ Інститут міста Тетяна Приходько.

Проте лише 40% українців вважають, що країна рухається та розвивається в правильному напрямку. Найбільш оптимістично налаштована вікова категорія — 18−29 років. Найвищий показник задоволеності — серед мешканців заходу та сходу країни. Натомість, показник довіри до органів державної влади є досить низьким на всій території держави: 31% довіряє Президенту та лише 10% – Верховній Раді України.

Як зазначено в дослідженні, люди, які мають неповну вищу освіту, оптимістичніше налаштовані щодо розвитку держави, аніж люди з вищим ступенем — скажімо, кандидати чи доктори наук. Рівень впровадження децентралізації в державі дещо нижче оцінюють і ті, хто має лише профтехосвіту. Досить позитивна думка мешканців сходу країни, на думку соціологів, пов’язана з різноманітною підтримкою, зокрема — фінансовою та проектною — яку зараз активно надають цьому регіону країни. Також на рівень оптимізму серед людей впливає те, чи їхня громада входить до складу ОТГ: це 51% проти 41% в межах громад, які не є в складі ОТГ.

Щодо рівня партисипації, тобто залученості громади до процесу прийняття рішень, то 55% вважають, що в Україні низький рівень відповідальності. Це, зокрема, спричинено невмінням українців співпрацювати з владою — так вважає 57% мешканців, та невмінням співпрацювати один з одним — 48%. Натомість, чверть населення вважає, що в Україні таки є й потужне ядро активних мешканців. Найбільш незадоволеним співпрацею із владою є центрально-східний регіон країни — 61%.

Соціологи також дотримуються думки, що в Україні культури довіри немає зовсім. Однак статистика все ж свідчить про те, що загалом рівень довіри є дещо вищим, аніж рівень недовіри. Тим не менш, чим далі від населення є орган влади, тим нижчий є перший показник. Скажімо, головам міст і місцевим радам довіряють суттєво більше, аніж державним установам.

Обізнаними з реформою місцевого самоврядування вважає себе половина українців. Серед них найбільше людей — віком від 30 до 39 років, а також тих, хто досягнув 60. Із обізнаних 49% називають реформу ефективною. Серед них найбільш позитивно налаштованими є громади, які сьогодні — в складі ОТГ. Вони оцінюють ефективність реформи децентралізації вдвічі вище, аніж ті, які в складі ОТГ не є, — 64% проти 32%.

На запитання, які виклики сьогодні стоять перед реформою децентралізації, практично кожен другий відповів, що це — небажання громади зазнати змін. Ще половина вважає, що є певний спротив із боку окремих місцевих депутатів. У регіональному вимірі ці 2 показники найбільше прослідковуємо серед населення східного регіону. Тут же — й найнижчий показник задоволеності життям.

Дослідження проводили он-лайн, опитавши 1738 осіб різних статей, віку та регіонів проживання.

Нагадаємо, Львів уже всьоме став платформою для обміну досвідом, обговорення й аналізу актуальних проблем і перспектив у сфері місцевого самоврядування, підвищення ролі місцевих органів влади у розвитку держави. Цьогорічний Форум місцевого самоврядування зібрав у Центрі Шептицького понад 200 представників місцевої влади з усієї України, державної влади, а також фахівців управлінської сфери, охочих поспілкуватись, подискутувати та знайти спільні точки дотику.

До слова, сьогодні в межах форуму також відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування. Детальніша програма конференції — за посиланням та на офіційному веб-сайті події.

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