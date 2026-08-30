На розмір субсидії впливає низка факторів, варто їх перевірити

Розмір субсидії на оплату комунальних послуг не є фіксованим і залежить від низки чинників. Що впливає на розмір субсидії, пише сайт «РБК-Україна».

Що впливає на розмір субсидії

Є певний перелік змін, настання яких може вплинути на зменшення або збільшення виплат. Ідеться про зміни в:

доході домогосподарства;

складі домогосподарства; Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

сезоні – опалювальний/неопалювальний;

тарифах та обсязі споживання.

Найпоширеніша причина зменшення розміру субсидії – зростання доходу домогосподарства.

Під час розрахунку допомоги Пенсійний фонд враховує середньомісячний сукупний дохід домогосподарства – чим він вищий, тим більшою може бути обов'язкова частка платежу за комунальні послуги, а сума субсидії – меншою.

У березні та серпні ПФУ автоматично переглядає розмір уже призначеної субсидії, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства змінився на понад 50%. Якщо доходи зросли, виплату можуть зменшити.

Пенсіонерам важливо враховувати, що під час розрахунку субсидії береться до уваги не просто поточна сума пенсії, а визначений законодавством період. Зокрема, для субсидії на опалювальний сезон враховується пенсія за серпень, а для неопалювального сезону – за березень.

Щодо зміни сезонів, то субсидія призначається на опалювальний (з 1 жовтня до 30 квітня) та неопалювальний (з 1 травня до 30 вересня) сезони. Це означає, що в травні розмір субсидії зменшується, адже вже не потрібно платити за опалення, а в жовтні, навпаки, зростає. Ці перерахунки ПФУ проводить автоматично.

Розмір субсидії також залежить від ціни комунальних послуг в межах встановлених соціальних нормативів. Тому зміна тарифів або фактичного споживання окремих послуг може вплинути на кінцеву суму допомоги.

На розмір допомоги може вплинути і зміна складу домогосподарства. Наприклад, якщо хтось із членів сім'ї почав проживати разом, змінився його дохід або склалися інші обставини, що враховуються під час призначення субсидії. Отримувачі допомоги повинні повідомляти ПФУ про зміни у складі домогосподарства або майновому стані протягом 30 днів.

Якщо сума призначеної субсидії здається неправильною, можна звернутися до Пенсійного фонду та попросити пояснити причину зміни виплати.