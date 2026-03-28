Суд відправив під варту колишнього міністра Миколу Сольського

Колишньому міністру агропромислового розвитку Миколі Сольському, викритому на махінаціях з продажем зерна на 63 млн грн, обрали запобіжний захід. Про це у суботу, 28 березня, повідомив генпрокурора Руслан Кравченко. Зауважимо, що Руслан Кравченко не вказав імʼя підозрюваного, але деталі справи вказують, що йдеться саме про Миколу Сольського.

За словами Руслана Кравченка, слідчі вважають ексміністра організатором шахрайської схеми: підозрювані намагалися продати 7 тис. тонн неіснуючого зерна кукурудзи, підробивши документи. У пʼятницю, 27 березня, Миколі Сольському оголосили підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах.

«Організатору схеми – колишньому міністру агропромислового розвитку України – обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 63,7 млн грн. Сума застави відповідає повному розміру збитків, завданих потерпілій стороні та підтверджених експертизою», – повідомив Руслан Кравченко.

Крім того, генпрокурор повідомив, що прокуратура вже подала до суду клопотання про обрання аналогічних запобіжних заходів для спільників Миколи Сольського – директору агропідприємства та його технічному керівнику.

Зауважимо, що колишньому міністру загрожує увʼязнення строком до 12 років.

Додамо, що Микола Сольський також був народним депутатом від партії «Слуга народу» з 2019 до 2022 року. У квітні 2024 року він вже отримував підозру у заволодінні державною землею на Сумщині у 2017–2021 роках площею близько 2,5 тис. га. Загальна вартість ділянок оцінюється у понад 290 млн грн.

26 квітня 2024 року суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Того ж дня він сплатив 75 млн грн застави та вийшов з СІЗО. У травні 2024 року парламент звільнив Сольського з посади міністра аграрної політики та продовольства.