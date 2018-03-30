Суд арештував кримський корабель, який 5 днів тому затримали в Азовському морі

Суд арештував судно-порушник із Криму

Суд заарештував рибальське судно «Норд» з Криму, яке затримали в Азовському морі п'ять днів тому. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Продовжуємо роботу з затриманим судном «Норд», зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на це судно порушника накладено арешт», - написала вона.

Прокуратура АРК: Продовжуємо роботу щодо затриманого судна «НОРД», зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на дане судно порушника накладено арешт. Далі буде... pic.twitter.com/UDK5P2rnYo — Лариса Сарган (@SarganLarysa) March 30, 2018

Державна прикордонна служба України заявила, що затримала 25 березня в Азовському морі корабель під прапором Росії з 10-ма людьми на борту. У всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі (місті в анексованому Росією Криму). У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська.

Капітанові судна Володимиру Горбенко закидають статтю 332-1 КК України (порушення порядку в'їзду/виїзду на окуповану територію України з метою нанесення шкоди інтересам країни), карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Іншим членам екіпажу - частина 2 статті 204 КпАП України (незаконне перетинання кордону), санкція - штраф від 1700 до 5100 грн або до 15 діб адміністративного арешту.