Суд арештував кримський корабель, який 5 днів тому затримали в Азовському морі

СуспільствоРоман Ганкевич, 30 березня580

До теми

Суд арештував кримський корабель, який 5 днів тому затримали в Азовському морі
фото ГПУ
Суд арештував судно-порушник із Криму

Суд заарештував рибальське судно «Норд» з Криму, яке затримали в Азовському морі п'ять днів тому. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган.

«Продовжуємо роботу з затриманим судном «Норд», зокрема сьогодні судом задоволено клопотання прокуратури АР Крим, яким на це судно порушника накладено арешт», - написала вона.

Державна прикордонна служба України заявила, що затримала 25 березня в Азовському морі корабель під прапором Росії з 10-ма людьми на борту. У всіх були паспорти громадян Росії, видані в Керчі (місті в анексованому Росією Криму). У ДПСУ зазначили, що судно порушило порядок виїзду з окупованої території України. Його відконвоювали до Бердянська.

Капітанові судна Володимиру Горбенко закидають статтю 332-1 КК України (порушення порядку в'їзду/виїзду на окуповану територію України з метою нанесення шкоди інтересам країни), карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

Іншим членам екіпажу - частина 2 статті 204 КпАП України (незаконне перетинання кордону), санкція - штраф від 1700 до 5100 грн або до 15 діб адміністративного арешту.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Вийшов трейлер драми про опір тральщика «Черкаси» у Криму ZAXID.NET
ВМС України поповниться конфіскованим судном, яке нелегально заходило до портів Криму ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук