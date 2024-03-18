У квартирі чоловіка знайшли канабіс (281,8 грама) та макову соломку (8,5 грама)

Суд ув’язнив 55-річного дрогобичанина на вісім років тюрми та конфіскував квартиру чоловіка у дохід держави через продаж канабісу. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура 18 березня.

У повідомленні прокуратури вказано, що 55-річний чоловік отримував замовлення від клієнтів по телефону та передавав канабіс особисто в руки. Його викрили правоохоронці на продажі канабісу та обвинувачували у зберіганні та збуті наркотиків. У квартирі чоловіка виявили також макову соломку. Суд визнав 55-річного дрогобичанина винним та ув’язнив на вісім років з конфіскацією усього майна, зокрема його квартири. Вирок ще можна оскаржити.

ZAXID.NET знайшов вирок у цій справі, у якому вказано, що дрогобичанин Андрій Якунін у липні 2022 року двічі продав канабіс (по 1,6 грама) – покупець співпрацював зі слідством. Також у квартирі чоловіка знайшли канабіс (281,8 грама) та макову соломку (8,5 грама).

Засуджений Андрій Якунін у суді свою провину визнав частково та заявив, що він вживав наркотичні засоби, але не продавав їх. За словами чоловіка, він хворіє і лікується наркотичними засобами, зокрема заспокоює ними нерви. Він уже раніше судимий за зберігання наркотиків.