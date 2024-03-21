Під час слідства засуджений співпрацював з правоохоронцями

На Запоріжжі суд на дев’ять років ув’язнив викладача місцевого вищого професійного училища за співпрацю з росіянами. Чоловік намагався виявити місця дислокації підрозділів ЗСУ. Про це у четвер, 21 березня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними СБУ, російський інформатор підтримував комунікацію з окупантами через блогера прокремлівського Telegram-каналу, який перебував у тимчасово окупованій частині Запорізької області і працював на ФСБ. Саме він дистанційно залучив викладача запорізького навчального закладу до співпраці після того, як побачив його антиукраїнські коментарі в популярному месенджері.

«Для збирання розвідувальної інформації він облаштував «спостережний пункт» на власній дачі, яка розташована у садовому товаристві поблизу південного фронту. Звідти російський інформатор намагався виявити місця дислокації підрозділів ЗСУ, використовуючи бінокль та іншу оптику. Також на велосипеді він об’їжджав прилеглу місцевість, де фіксував переміщення української військової техніки», – йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали зрадника у липні 2023 року під час його розвідувальної роботи.

Суд визнав чоловіка винним у несанкціонованому поширенні інформації про рух та переміщення підрозділів ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив інформатору ФСБ дев’ять років тюрми.