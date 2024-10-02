Леся Гасиджак подала до суду за цькування влітку 2023 року

Голосіївський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову директорці Національного музею Голодомору-геноциду Лесі Гасиджак щодо цькування. Минулого року вона подала позов щодо приниження гідності – після її призначення в.о. директорки музею у соцмережах висловили сумнів щодо професійних здібностей Гасиджак через її зовнішність.

Про рішення суду повідомили у середу, 2 жовтня, в Асоціації жінок-юристок України «ЮрФем», яка представляє інтереси Лесі Гасиджак у суді. Причини відмови у задоволенні позову наразі невідомі.

«Коментувати рішення поки зарано, ми чекаємо повний текст, щоб проаналізувати мотивувальну частину, але вже готуємося до його оскарження в апеляційному суді», – повідомила адвокатка Оксана Гузь, яка представляє Гасиджак в суді.

У позові до суду Леся Гасиджак зазначила, пост юриста Клима Братківського сформував негативний образ про неї як про науковицю та громадську активістку та завдав шкоди її діловій репутації. Крім того, у позові йдеться, що інформація, яку оприлюднив юрист, є утиском та «певною формою тривалого дискримінаційного переслідування».

Скриншот видаленої публікації юриста Клима Братківського

В Асоціації жінок-юристок зазначили, що в Україні досі немає судової практики щодо покарань за дискримінацію. Втім, на думку юристок, формування такої практики є важливим кроком для зміцнення демократичного суспільства.

Нагадаємо, Леся Гасиджак подала до суду в липні 2023 року, після того, як мережею поширилися цькування щодо її зовнішності. Тоді вона заявила, що принципово подасть заяву, оскільки хоче, щоб цькування жінок не повторювалися. На позов посадовиці відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець, який засудив цькування Лесі Гасиджак у соцмережах та зазначив, що єдиними критеріями для оцінки людини мають бути професійні якості та здібності.

Зазначимо, частина користувачів підтримали дискримінаційні повідомлення Клима Братківського, проте більшість засудила цькування посадовиці. Після цього юрист видалив свою публікацію і закрив сторінку.